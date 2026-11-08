В Таиланде на острове Пхукет власти снесли сооружения, которые незаконно заняли территорию пляжа Freedom в районе Муанг. Во время операции полиция задержала четырех подозреваемых, сообщает Bangkok Post.

Демонтаж на побережье

Операцию в тамбоне Карон возглавил министр природных ресурсов и окружающей среды Сучарт Чомклин. В ней участвовали около 350 сотрудников лесной охраны, местных властей и полиции. Для демонтажа зданий использовали тяжелую технику.

По данным чиновников, сооружения занимали девять раев, или 14 400 квадратных метров, территории пляжа. Целью операции было восстановить свободный доступ общественности к Freedom Beach. Чомклин заявил, что для широкой общественности вход на пляж должен быть бесплатным.

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Продажа земельных документов

По словам министра, в схеме использовали документы о праве собственности на другие земельные участки, чтобы незаконно оформлять земельные документы на территории возле Freedom Beach. Впоследствии эти документы продавали гражданам Таиланда за 3–5 млн батов за рай, а иностранцам — за 16 млн батов за рай.

Чомклин оценил поступления от незаконной продажи земли и развития бизнеса на пляже примерно в 3 млрд батов. По его словам, власти должны определить справедливую компенсацию покупателям, которых ввели в заблуждение, а также обеспечить защиту свидетелей по делу.

Генеральный директор Королевского лесного департамента Никорн Сираротчананон сообщил, что на возвращенных землях уже обустроили рекреационный лес площадью 41 рай, или 65 600 квадратных метров. В целом власти стремятся вернуть 260 раев, то есть 416 000 квадратных метров, территории Freedom Beach, которая является частью заповедного леса. Министр также заявил, что с иностранных посетителей будут взимать надлежащие сборы на содержание пляжа.

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