В США институциональный объем торгов контрактами на платформе рынков прогнозов Kalshi в октябре достиг $26,3 млрд против $622,7 млн в апреле. Это означает рост на 4 124% за шесть месяцев, сообщает Fortune со ссылкой на данные компании.

Количество институциональных счетов, совершавших операции на платформе, увеличилось с 312 до 822. Из них 242 счета торговали на сумму более $1 млн ежемесячно. В статистику не включались операции с бессрочными фьючерсами Kalshi, маркетмейкеры, назначенные поставщики ликвидности и внутренние счета компании.

Почти весь объем в $26,3 млрд пришелся на торговлю через обычную книгу заявок, а не на индивидуально согласованные крупные сделки. В то же время публичные данные не позволяют установить, какие именно операции проводили институциональные участники и какими контрактами они торговали.

Спортивные контракты преобладают

По данным Ticker Tracker, в течение 30 дней до 20 ноября комбинированные и спортивные контракты обеспечили около 85% общего объема Kalshi. На финансовые и экономические контракты вместе пришлось менее 1%. Эта статистика охватывает всех трейдеров платформы, а не только институциональных, и основана на номинальной стоимости контрактов.

Профессор экономики Дартмутского колледжа Эрик Зитцевиц выделил три типа институциональных участников: маркетмейкеров, контрагентов по запросам котировок на комбинированные ставки и трейдеров, использующих поведенческие ошибки мелких участников, в частности завышение оценки маловероятных исходов.

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Профессор Университетского колледжа Дублина Карл Уилан предположил, что рост институциональной активности преимущественно может быть связан с фондами и букмекерами, предлагающими комбинированные спортивные ставки розничным клиентам. По оценке H2 Gambling Capital, в первый месяц футбольного чемпионата мира этим летом рынки прогнозов обработали около 27% объема легальных спортивных ставок в США.

Примеры хеджирования

Представители Kalshi и брокеры приводят примеры хеджирования рисков. В частности, экологический хедж-фонд в апреле использовал контракт, связанный с аукционом квот на выбросы углерода в Калифорнии. Компания Tomorrow Recycling в ноябре хеджировала ценовой риск по картону с помощью контрактов, привязанных к индексу Бюро трудовой статистики США.

Брокер Greenlight Commodities сообщил, что организовывал сделки на Kalshi на суммы от $25 тыс. до $7 млн, обычно от $100 тыс. до $250 тыс. В то же время брокер не всегда знает базовые позиции клиентов, поэтому не может количественно оценить эффект таких хеджей. Fortune отмечает, что примеры хеджирования есть, однако сейчас они составляют небольшую часть институциональных торгов на платформе.

Дальнейший рост могут сдерживать требование полного обеспечения потенциальных убытков средствами и неопределенный правовой статус спортивных контрактов. Штаты США утверждают, что такие контракты являются незаконными азартными играми, тогда как в октябре Комиссия по торговле товарными фьючерсами США предложила прямо определить их как свопы в пределах своей юрисдикции.

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