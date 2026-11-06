На пленуме Центрального комитета Коммунистической партии Китая заметили девять генералов Народно-освободительной армии Китая со знаками различия их командований. Это дало основания предположить новый состав руководства пяти командований театров военных действий после кадровых чисток, сообщает South China Morning Post. Официально такие назначения не объявлялись, поэтому неизвестно, исполняют ли эти офицеры обязанности временно или на постоянной основе.

Вероятные руководители командований

В Восточном командовании театра военных действий вероятным исполняющим обязанности политического комиссара может быть генерал-лейтенант Чжан Цзичунь, ранее занимавший должность заместителя политического комиссара этого командования. Его командующим является генерал Ян Чжибинь, о назначении которого сообщалось в прошлом году. Командование отвечает, в частности, за стратегические направления в Восточно-Китайском море, Тихом океане и Тайваньском проливе.

Вероятным командующим Южного командования театра военных действий назван вице-адмирал Ван Сяньфэн — бывший заместитель командующего, также возглавлявший Даляньскую военно-морскую академию. Это командование контролирует южные направления, в том числе в Южно-Китайском море. В то же время в видеозаписях пленума не обнаружили очевидного кандидата на должность его политического комиссара.

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Центральный, Западный и Северный театры

Вероятным политическим комиссаром Центрального командования театра военных действий может быть генерал-лейтенант Лян Пин, ранее являвшийся его заместителем. Центральное командование расположено в Пекине, отвечает за оборону столицы и оперативную поддержку других командований театров военных действий. Командующим этой группировки ранее подтвердили генерала Хань Шеняня.

На западе вероятным исполняющим обязанности командующего может быть генерал-лейтенант Вэнь Цзюньфэй, а политическим комиссаром — генерал-лейтенант Чжан Шаоин. Западное командование театра военных действий сосредоточено на безопасности вдоль китайско-индийской границы, а также в Синьцзяне и Тибете. В Северном командовании театра военных действий вероятным командующим назван генерал-лейтенант Пэн Цзинтан, а политическим комиссаром — вице-адмирал Ли Дунъю. Это командование отвечает за Корейский полуостров, Жёлтое и Японское моря.

Последствия кадровой чистки

На последнем пленуме из партии исключили трёх бывших руководителей командований театров военных действий: бывшего политического комиссара Восточного командования Лю Цинсуна, бывшего командующего Северным командованием Хуан Мина и бывшего командующего Западным командованием Ван Хайцзяна. С 2023 года под расследование попали около 30 генералов, а ещё девять генералов исчезли из публичного пространства. Все они ранее занимали высокие должности в НОАК.

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