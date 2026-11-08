В Израиле участники рынка прогнозов Polymarket оценили вероятность того, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху покинет должность до 30 июня 2027 года, в 68%. Об этом сообщает The Rio Times со ссылкой на открытые данные платформы.

Речь идет о рыночной цене контракта, зафиксированной 8 ноября 2026 года. Она отражает ставки участников, а не результаты социологического опроса или официальный прогноз.

Котировки контрактов

Вероятность ухода Нетаньяху до 31 декабря 2026 года на Polymarket составляла 44,5%, что примерно на 26 процентных пунктов больше, чем неделей ранее. Для контракта с дедлайном 31 марта 2027 года показатель составлял 66%.

За предыдущие 24 часа объем торгов по трем активным контрактам достиг примерно 35 тысяч долларов. Источник отмечает, что при небольших объемах даже несколько ставок могут ощутимо влиять на цены. Общий объем ставок на рынке относительно сроков возможного ухода Нетаньяху составлял около 125 миллионов долларов.

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Рост котировок произошел после сообщения о предоставлении Гади Айзенкоту первой возможности сформировать правительство. В то же время платформа не объясняет мотивы трейдеров, поэтому временное совпадение не доказывает причины движения цен.

Мандат для Айзенкота

Офис президента Израиля 5 ноября сообщил, что Айзенкота рекомендовали депутаты, представляющие 67 из 120 мест в Кнессете. Нетаньяху рекомендовали законодатели, представляющие 46 мест, тогда как одна фракция из семи депутатов не назвала кандидата.

7 ноября офис президента объявил, что бывший руководитель армии и лидер оппозиционной партии Yashar Гади Айзенкот получит мандат на формирование правительства. Формальную передачу мандата запланировали на 8 ноября. После этого у него будет 28 дней на формирование большинства как минимум в 61 голос, а президент Ицхак Герцог сможет продлить этот срок максимум на 14 дней.

Получение мандата не означает автоматической смены правительства: Нетаньяху остается исполняющим обязанности премьер-министра, пока новый кабинет не принесет присягу. На другом рынке Polymarket относительно следующего премьер-министра Айзенкота оценивали в 66,8%, а Нетаньяху — в 18,6%.

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