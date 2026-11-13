На стройплощадке пятого расширения ГЭС Тарбела в округе Харипур, Пакистан, круглосуточно бетонируют провал, образовавшийся после обрушения слабой скальной массы. Инженеры и рабочие стремятся завершить работы вовремя, чтобы проект был введен в эксплуатацию по графику, сообщает Dawn.

Воду из котлована откачали

Обрушение произошло в понедельник утром во время работ в соединительном туннеле второго уступа. Вода из водозаборного котлована попала в туннель и зону машинного зала, который еще строится. Все рабочие, занятые на обычных работах, были немедленно эвакуированы.

По данным должностных лиц и администрации округа Харипур, воду из котлована полностью откачали, и она больше не поступает в нижние рабочие зоны. В то же время с помощью мощных насосов продолжается откачка воды из недостроенного машинного зала.

Работы могут завершить за неделю

Источник на стройплощадке заявил, что после первичной оценки инцидента консультантами, подрядчиками и командой Управления по развитию водных и энергетических ресурсов Пакистана началась заливка провала бетоном. Завершить эти работы и осушить машинный зал, по его словам, рассчитывают в течение недели.

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Предварительный отчет об инциденте уже передали председателю управления и Министерству водных ресурсов. Окончательный отчет с оценкой причин и ущерба планируют представить в канцелярию премьер-министра, министерство и другим заинтересованным сторонам в ближайшие дни.

Представители проекта утверждают, что обрушение не повредило главный туннель, машинный зал, водоотводный канал и распределительную подстанцию. По их словам, перемычка, предназначенная для отвода воды из котлована в туннель, также осталась неповрежденной, а повреждения получила лишь слабая скальная масса позади нее.

По словам генерального секретаря профсоюза работников проектов расширения Тарбела-4 и Тарбела-5 Аслама Адила, большинство из примерно 3 тысяч работников попросили оставаться дома до дальнейших распоряжений. Подрядчики привлекли к работам только операторов самосвалов и кранов.

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