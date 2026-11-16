На несанкционированную акцию ультраправой партии AUR, состоявшуюся 14 ноября 2026 года в парке Извор возле Дворца парламента в Бухаресте, пришли более 5 500 участников из разных регионов Румынии. Такие данные румынской жандармерии приводит Romania Insider.

Ожидания организаторов

Лидер AUR Джордже Симион перед акцией заявил международным гостям на организованном партией форуме Europa Forum, что на митинге ожидают от 30 до 40 тысяч человек. Речь шла о протесте против того, что Симион охарактеризовал как зарождение диктатуры в Румынии.

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Ход демонстрации

По информации издания, демонстрация прошла без значительных инцидентов. В конце акции несколько участников направились в Центральный изолятор в Бухаресте, чтобы выразить поддержку бывшему кандидату в президенты Кэлину Джорджеску, который находится под стражей.

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