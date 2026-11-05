Два рейса Finnair из Хельсинки в Рим, Италия, и Вену 5 ноября стали объектами ложных сообщений о бомбах. Об этом YLE News сообщила со ссылкой на менеджера по коммуникациям авиакомпании Стину Туунанен.

Рейс в Рим проверили после посадки

Одно из сообщений касалось рейса AY1761 из Хельсинки в Рим. Самолет прибыл в римский аэропорт Фьюмичино по расписанию в 9:27. После посадки его встретили местные власти и осмотрели воздушное судно.

По словам Туунанен, во время проверки на борту не обнаружили ничего необычного. Итальянский общественный вещатель Rai сообщил, что при посадке самолет сопровождали итальянские истребители.

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Еще один инцидент на рейсе в Вену

Другое ложное сообщение о бомбе поступило в отношении рейса Finnair из Хельсинки в Вену. Этот рейс выполнял авиаперевозчик Jettime.

Туунанен отметила, что эти случаи не были единичными: в течение предыдущей недели подобные сообщения поступали в отношении нескольких аэропортов и авиакомпаний в Европе. Она не уточнила, когда Finnair получила информацию об угрозах и каким образом авиакомпания узнала о них.

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