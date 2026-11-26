Лидеры Европейского Союза, собравшиеся в Брюсселе, готовятся к сложным переговорам по следующему семилетнему бюджету блока. На саммите также обсудят кредит Украине на €45 млрд, однако достижения общего соглашения на этой неделе не ожидают, сообщает Politico Europe.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта пытается заручиться поддержкой обновленного бюджетного предложения, представленного в субботу. Оно предусматривает дополнительное сокращение расходов на €44 млрд по сравнению с предыдущим планом. После совместного обсуждения лидеры проведут двусторонние встречи и переговоры в малых группах, а вечером вновь соберутся, чтобы оценить результаты дискуссий.

Спор о размере бюджета

Германия и Нидерланды вместе с другими северными странами выступают за меньший бюджет, сосредоточенный на обороне и конкурентоспособности. Им противостоят государства юга и востока Европы, в частности Италия и Польша, которые добиваются больших расходов и сохранения финансирования сельского хозяйства и менее состоятельных регионов.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что предложение Кошты на 40% превышает семилетний бюджет, согласованный в 2020 году. Оппоненты этой оценки указывают на инфляцию и выплаты по долгу ЕС, привлеченному после пандемии COVID-19: на них приходится примерно 10% общего объема бюджета.

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Фермеры, налоги и финансирование Украины

Проект предусматривает до €297 млрд прямых выплат фермерам в 2028–2034 годах. Президент Франции Эмманюэль Макрон настаивает, чтобы долю зарезервированных средств для аграриев повысили с 80% до 90%.

Отдельной точкой спора являются пять новых общеевропейских налогов, которые, согласно плану, должны приносить €60 млрд ежегодно. Польша возражает против использования поступлений от системы торговли выбросами, Люксембург — против направления доходов от табачного налога, а Ирландия скептически относится к сбору с технологических гигантов из-за опасений относительно реакции США.

Мерц также использует бюджетные переговоры, чтобы добиться от Венгрии, Словакии, Чехии и Болгарии участия в выплате расходов на заимствования для кредита Украине. По данным собеседников издания, Венгрия, Чехия и Болгария открыты к участию, тогда как премьер-министр Словакии Роберт Фицо настроен более сдержанно.

Доступ к оборонным средствам

Еще одним предметом разногласий является доступ компаний из стран вне ЕС к оборонному финансированию. Кошта предлагает допустить предприятия из Великобритании, Канады, Норвегии и Украины, но не из США. Макрон стремится жестче ограничить участие неевропейских компаний, тогда как Румыния, напротив, добивается более широкого доступа американских производителей вооружений к европейскому рынку.

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