На первой конференции Глобальной рамочной программы ООН по химическим веществам в Женеве, Швейцария, возник спор относительно контроля за поэтапным отказом от особо опасных пестицидов. Африканская группа настаивает на конкретных показателях, тогда как производители агрохимикатов предлагают полагаться на добровольные отраслевые обязательства, сообщает Health Policy Watch.

В конференции, которая проходит с 16 по 20 ноября, участвуют представители более 150 правительств, химической промышленности, медицинских организаций, профсоюзов и общественных групп. Им предстоит превратить 28 добровольных целей, принятых в Бонне в 2023 году, в измеримые действия в промышленных и сельскохозяйственных цепочках поставок.

Предложение африканских стран

Гамбия от имени 54 государств Африканской группы внесла предложение ввести четкие ориентиры для оценки реального сокращения опасности. Оно предусматривает документирование законодательных запретов, учет ограничений на импорт и проверку поэтапного отказа от пестицидов внутри стран.

Представители Европейского Союза и Швейцарии в целом поддержали создание надежной системы мониторинга. В то же время они предложили передать спорные сельскохозяйственные индикаторы на рассмотрение межсессионной рабочей группы, чтобы не задерживать утверждение показателей, по которым консенсус уже достигнут.

Спор касается цели A7 — международного обязательства вывести из сельского хозяйства к 2035 году особо опасные пестициды там, где риски не контролируются и доступны более безопасные альтернативы. Поскольку рамочная программа является добровольной и юридически необязательной, согласованные индикаторы являются основным формальным механизмом проверки ее выполнения.

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Возражения производителей и экспортеров

Аргентина, Чили, Бразилия и другие страны-экспортеры сельскохозяйственной продукции предупредили, что жесткие международные правила могут превратиться в скрытые торговые барьеры. Саудовская Аравия выступила за защиту конфиденциальных коммерческих данных и собственных химических формул.

Представители Алжира, Ирана и Сирии заявили, что отслеживание цепочек поставок создаст непропорциональное административное бремя для стран с ограниченными ресурсами. Они подчеркнули необходимость финансовой поддержки и передачи технологий, в том числе для проверки активных веществ во ввозимых химикатах.

CropLife International, представляющая в том числе Bayer, Syngenta и BASF, выступила против обязательных глобальных показателей. Ассоциация считает, что мониторинг должен опираться на существующие добровольные механизмы под эгидой Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и Всемирной организации здравоохранения.

ВОЗ сообщила, что более половины стран мира не имеют эффективного центра контроля отравлений. Health Policy Watch также отмечает, что токсичные агрохимикаты ежегодно вызывают более 400 млн случаев острых отравлений. Для преодоления разногласий пленарное заседание создало контактную группу по отслеживанию прогресса, сопредседателями которой стали Антигуа и Барбуда и Чехия.

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