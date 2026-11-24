На цинковом руднике Red Dog на Аляске, США, построят солнечную электростанцию мощностью 8,8 МВт и систему хранения энергии. Совет Alaska Energy Authority единогласно одобрил для проекта кредит почти на 5 млн долларов из Power Project Fund, сообщает Electrek.

Общая стоимость проекта оценивается примерно в 35 млн долларов. Компания Tugliq Red Dog1 должна построить объект, владеть им и управлять им, продавая электроэнергию оператору рудника Teck Alaska. Согласно обзору кредита штата, подготовительные работы начались в июне, а солнечную электростанцию и накопитель энергии ожидают ввести в эксплуатацию в октябре 2028 года.

Более 15 тысяч панелей

Рудник Red Dog расположен примерно в 105 милях к северу от Северного полярного круга, на земле региональной корпорации NANA народа инупиатов. План предусматривает установку более 15 тысяч солнечных панелей на площади около 30 акров. Проект должен стать больше всех солнечных электростанций, которые сейчас работают на Аляске.

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Сокращение использования дизельного топлива

Сейчас рудник получает всю электроэнергию от дизельных генераторов, которые сжигают около 40 тысяч галлонов дизельного топлива в день. Летом потребление электроэнергии может быть настолько высоким, что Teck приходится ограничивать подачу питания в других частях объекта.

В комплекс войдет аккумуляторная система мощностью 8,8 МВт и емкостью 15 МВт·ч. Согласно действующему плану работы рудника, власти Аляски ожидают, что солнечная генерация и накопитель будут покрывать около 5% его потребностей в электроэнергии.

Teck рассчитывает, что имеющихся месторождений хватит для работы до 2031 года, и изучает возможность разработки двух соседних месторождений. Если добыча прекратится, потребность объекта в электроэнергии существенно уменьшится, однако она будет необходима для очистки территории и долгосрочной очистки воды. При таком сценарии проект может покрывать около 90% годовой потребности площадки в электроэнергии.

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