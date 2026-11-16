В первую неделю ноября 2026 года тысячи жёлтых и белых бабочек появились в Коломбо и других частях Шри-Ланки. Нынешнее сезонное перемещение насекомых оказалось особенно масштабным и распространённым, сообщает Mongabay.

По словам секретаря Группы по охране и исследованию бабочек Шри-Ланки Лакшмана Кумары, численность бабочек обычно достигает пика дважды в год — в октябре-ноябре и феврале-марте. Организация отслеживает такие перемещения несколько лет, однако на этот раз направление движения отличается от предыдущих наблюдений: насекомые, вероятно, обходят горные районы из-за погодных условий.

Муссоны и кормовые растения

Исследователь Университета Сабарагамувы Капила Диссанаяке отметил, что нынешнее перемещение преимущественно состоит из бабочек вида Catopsilia pomona. В меньшем количестве также наблюдали Appias galene и Appias albina swinhoei. На отдельных участках Catopsilia pomona составляли почти всю массу насекомых.

Учёный Национального института фундаментальных исследований Шри-Ланки Химеш Дилруван Джаясингхе связывает сезонный всплеск с северо-восточным муссоном. Дожди стимулируют рост растений, которыми питаются гусеницы, в том числе видов кассии и сенны. Это создаёт благоприятные условия для размножения бабочек. Дополнительные межмуссонные дожди в октябре также могли способствовать необычно большой численности насекомых.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В то же время исследователи призывают не называть это явление подтверждённой миграцией. Большие группы бабочек действительно перемещаются по острову, однако их общее направление, непрерывность движения и географический масштаб ещё нуждаются в проверке. Ранее учёные предполагали, что насекомые могут преодолевать около 280 километров между национальными парками Кумана и Вилпатту примерно за три дня при благоприятных условиях, однако этот маршрут остаётся гипотезой.

Смещение ареалов в мире

Отдельное глобальное исследование охватило более 6 тысяч зафиксированных изменений ареалов 1758 видов бабочек в 105 странах и территориях. Его авторы установили, что 80% изученных видов расширили ареал, 27% подверглись его сокращению, а 22% сместились вдоль высотных градиентов. По данным исследователей, с изменением климата или экстремальными погодными явлениями были связаны 79% задокументированных изменений ареалов.

Особенно уязвимыми могут быть эндемичные бабочки Шри-Ланки, приспособленные к прохладной высокогорной среде. С повышением температуры они могут перемещаться выше в горы, а виды, уже обитающие вблизи горных вершин, рискуют потерять подходящие места обитания.

Читай нас в