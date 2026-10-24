Власти Шри-Ланки заявили о ежедневных рейдах по изъятию незаконного оружия и противодействию преступлениям против дикой природы после смерти дикого слона Кавантиссы в районе Галгамува. Животное считали самым высоким слоном на острове. Кавантисса умер 16 октября; огнестрельное ранение правой передней ноги называют вероятной причиной смерти, однако официальный отчет о вскрытии еще не опубликован, сообщает Mongabay.

Известный слон из Галгамувы

Кавантисса жил в районе Галгамува в Северо-Западной провинции Шри-Ланки, где продолжается обострение конфликта между людьми и слонами. Местные жители называли его спокойным и утверждали, что при жизни он не нападал на людей.

Слон и стадо, пересекавшее железнодорожные пути возле Касикоте, стали известны в социальных сетях и привлекали посетителей. По данным Департамента охраны дикой природы Шри-Ланки, с 2010 года по май 2026 года от огнестрельных ранений погибли 976 диких слонов. Среди других причин гибели ведомство называет поражение электрическим током, применение челюстных бомб, отравления, аварии на железной дороге и дорогах.

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Комитет обсудил процедуры реагирования

Генеральный директор Департамента охраны дикой природы Ранджан Марасинге заявил, что ведомство располагает ресурсами и финансированием для природоохранной работы. По его словам, патрули ежедневно выявляют незаконное оружие и другую противоправную деятельность на охраняемых территориях.

После общественной критики правительство создало экспертный комитет. На первом заседании 21 октября участники обсудили разработку научно обоснованных стандартных процедур для быстрого реагирования на подобные случаи. Также речь шла о создании подразделения быстрого ветеринарного реагирования для оперативных вмешательств в полевых условиях.

Глава Centre for Conservation and Research Притхивирадж Фернандо связывает выход слонов на сельскохозяйственные земли с вырубкой лесов. По словам Марасинге, около 70% слонов в стране живут за пределами охраняемых территорий. Тем временем зоозащитные группы в Таиланде призывают власти своей страны вернуть двух слонов, подаренных Шри-Ланке.

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