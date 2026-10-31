На востоке и юго-востоке Австралии объявили штормовые предупреждения из-за мощного атмосферного фронта. В Мельбурне и восточной части штата Виктория в субботу прогнозировали сильные дожди, порывистый ветер и грозы, а затем фронт должен был переместиться в сторону Канберры, внутренних районов Нового Южного Уэльса, побережья возле Сиднея и южного Квинсленда.

Как сообщает The Guardian, Бюро метеорологии Австралии предупредило о вероятности внезапных наводнений, крупного града и разрушительных порывов ветра скоростью более 125 км/ч. Такой ветер может валить большие деревья и повреждать имущество.

Наибольшие риски в Виктории и Новом Южном Уэльсе

Утром в субботу в Мельбурне и некоторых районах Виктории уже зафиксировали умеренные осадки и молнии. Метеоролог Бюро Ангус Хайнс заявил, что более интенсивная полоса гроз ожидается во второй половине дня. Наибольшим риском для Мельбурна, региона Гипсленд, северо-восточных горных районов и северо-центральной Виктории назвали разрушительный ветер.

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К вечеру зона опасной погоды должна была распространиться через внутренние районы Нового Южного Уэльса к южной части Квинсленда. Вдоль побережья Нового Южного Уэльса, в частности в районе Вуллонгонга и Иллаварры к югу от Сиднея, также прогнозировали сильные осадки, град и порывы ветра.

В воскресенье непогода сместится на север

В воскресенье основное внимание метеорологов должно было сосредоточиться на районе Брисбена, где днем и ранним вечером ожидались дожди и грозы. Сильные грозы назвали наиболее вероятными для средне-северного побережья Нового Южного Уэльса, регионов Нортерн-Риверс, плоскогорий и Хантера.

По словам Хайнса, особый риск внезапных наводнений существует в местностях, где в течение последних двух недель уже были значительные осадки. Более широкая зона потенциально опасной погоды в воскресенье простиралась от Ньюкасла к северу от Сиднея до Гимпи на Саншайн-Кост. Отдельное предупреждение о сильном ветре действовало в горных районах севера Виктории и юга Нового Южного Уэльса, где утром зафиксировали порывы более 100 км/ч.

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