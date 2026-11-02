На коронерском слушании в Ньюкасле, Австралия, прозвучало, что 33-летний Стивен «Фено» Фенвик, пропавший в 2019 году, с большей вероятностью утонул возле пляжа Стоктон, чем стал жертвой убийства. В последний раз его видели ночью 31 января 2019 года: он гулял со своей девушкой, а позднее не пришел на запланированную встречу, сообщает ABC News Australia.

Версия об утоплении

Адвокат, помогающий коронеру, Дин Джордан сообщил, что следователь, отвечающий за дело, пришел к выводу: версию об утоплении нельзя исключать. По его словам, ее подтверждают показания о том, что Фенвик говорил о намерении поплавать.

На слушании также стало известно, что Фенвик имел зависимость от наркотика «айс» и после его употребления часто перегревался. Джордан отметил, что мужчина мог зайти в воду, чтобы охладиться. Среди рассматривавшихся доказательств был и тот факт, что он взял с собой полотенце, а родственники рассказывали о его привычке принимать несколько холодных душей в день из-за перегрева.

Одежду Фенвика нашли разбросанной в песчаных дюнах возле Стоктона. Один из свидетелей в ночь исчезновения видел на пляже мужчину, подходившего под описание, обнаженного и дезориентированного.

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Другие версии

Тело Стивена Фенвика до сих пор не найдено. Джордан сообщил, что к делу привлекли трех экспертов по акулам. По его словам, Stockton Bight считают южной частью территории Порт-Стивенс, где могут находиться молодые белые акулы. Он добавил, что в случае вмешательства акул более вероятным сценарием было бы поедание останков после утопления.

На слушании рассмотрели еще три версии: передозировка и возможное ограбление после заманивания в дом из-за наркотического долга, убийство после конфликта, а также потеря в дюнах и кустарниках. Следователь отверг версию о передозировке и ограблении. Версию убийства он окончательно не исключил, но отметил, что доказательств для ее подтверждения недостаточно.

Джордан также заявил, ссылаясь на последнюю полицейскую проверку, что по состоянию на 28 октября не было признаков того, что Фенвик жив или ведет активную жизнь. Заместительница коронера штата Джоан Бапти признала, что доказательства могут быть тяжелыми для семьи пропавшего.

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