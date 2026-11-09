На китайской космической станции Tiangong, находящейся на низкой околоземной орбите, физики достигли эквивалентной температуры 9,7 пикокельвина — 0,0000000000097 кельвина. По оценке авторов исследования, это самая низкая эквивалентная температура, которую когда-либо измеряли. О результате, опубликованном в журнале Science, сообщает ScienceAlert.

Эквивалентная температура примерно в 280 миллиардов раз ниже средней фоновой температуры космоса, которая составляет около 2,7 кельвина. При этом это не обычная температура вещества: показатель описывает энергию, связанную с расширением облака атомов после высвобождения из ловушки.

Конденсат из атомов рубидия

Эксперимент возглавили физики Сяоцзи Чжоу и Сюцзун Чэнь из Пекинского университета, а также Вэйбяо Чэнь из Китайской академии наук. Они работали с атомами изотопа рубидий-87, которые охлаждали лазерами в оптической ловушке комплекса Cold Atom Physics Rack.

Затем команда применила испарительное охлаждение: наиболее энергичным атомам позволяли покидать ловушку, снижая энергию оставшегося облака. В условиях микрогравитации для более эффективного вывода таких атомов исследователи создали градиент магнитного поля, имитировавший действие гравитации.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

На этом этапе ученые получили бозе-эйнштейновский конденсат примерно из 20 тысяч атомов, охлажденный до 3,1 нанокельвина. Затем конденсат перевели в более широкую лазерную ловушку, постепенно ослабили ее, а позднее полностью выключили.

Медленное расширение облака

После высвобождения атомное облако расширялось настолько медленно, что его можно было фиксировать еще семь секунд. По скорости этого расширения исследователи рассчитали рекордную эквивалентную температуру 9,7 пикокельвина.

Сверхнизкие температуры позволяют дольше наблюдать за атомами и манипулировать ими. Авторы работы указывают, что такая платформа может быть полезна для атомной интерферометрии, точных измерений и проверки фундаментальных физических принципов, в частности принципа эквивалентности.

Читай нас в