На китайской космической станции «Тяньгун» исследователи охладили облако из 20 тысяч атомов рубидия до температуры 10 пикокельвинов — почти до абсолютного нуля. Это самая низкая температура, которой удалось достичь для атомов, сообщает Live Science.

Лазерная ловушка для атомов

Для эксперимента команда использовала оптическую дипольную ловушку, которую также называют оптическим пинцетом. Она удерживает атомы в лазерном луче и ограничивает их движение. Сочетание этого метода с условиями микрогравитации на станции позволило охладить атомное облако сильнее, чем это возможно на Земле.

Абсолютный ноль составляет минус 273,15 градуса Цельсия. Исследователи отмечают, что достичь этого предела, вероятно, невозможно: одно из толкований третьего закона термодинамики предполагает, что для этого потребуется бесконечное количество шагов.

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Конденсат Бозе — Эйнштейна в космосе

В условиях невесомости ученые также получили конденсат Бозе — Эйнштейна — квантовое состояние вещества, при котором сверххолодные атомы ведут себя подобно единому объекту. Результаты исследования были опубликованы 5 ноября в журнале Science.

Авторы работы считают, что рекордно низкая температура может способствовать развитию космических экспериментов по квантовому моделированию и высокоточным измерениям. Ранее эксперименты на Международной космической станции достигли температуры 52 пикокельвина, а при падении с высокой башни в условиях невесомости — 38 пикокельвинов.

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