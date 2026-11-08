В Лахоре, Пакистан, индекс качества воздуха AQI на станции Вага-Бордер достиг 500, что классифицируется как опасный уровень. Смог сохранялся в нескольких районах города. Об этом сообщает The Express Tribune со ссылкой на данные Агентства по охране окружающей среды Пенджаба, обновлённые в 18:00.

Показатели загрязнения в Лахоре

На станции Барки-Роуд зафиксировали AQI 288, что соответствует категории «нездоровый» воздух. На других пунктах мониторинга показатели также были повышенными: 175 на Эгертон-Роуд, 173 в Шахдаре, 167 на Мултан-Роуд, 165 в Кана-Нау, 160 в Сафари-парке и 159 в DHA Phase 6. Эти значения классифицировали как нездоровые для чувствительных групп.

Концентрация мелкодисперсной пыли PM2.5 составила 108,3 мкг/м³ в Шахдаре, 105,5 мкг/м³ на Эгертон-Роуд, 99,9 мкг/м³ на Мултан-Роуд и 97 мкг/м³ в Кана-Нау. На станции Вага-Бордер концентрация частиц PM10 достигла 683,5 мкг/м³.

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По данным платформы IQAir, утром показатель US AQI для Лахора составлял 275, а вечером снизился до 172, оставаясь в категории нездорового воздуха. Отдельные станции платформы показали AQI 322 в Аллама-Икбал-Таун, 312 в Кантонменте и 298 возле Парагон-Сити на Бурки-Роуд. В 22:00 Лахор занимал пятое место в перечне наиболее загрязнённых крупных городов мира IQAir с показателем US AQI 204.

Сухая погода и смог в Пенджабе

В провинциальном рейтинге AQI самый высокий показатель зафиксировали в Вехари — 369. Далее расположились Мултан с 354 и Сахивал с 329. Лахор не вошёл в первую десятку этого рейтинга, однако данные отдельных станций свидетельствовали о нездоровом качестве воздуха в части города.

Метеорологический департамент Пакистана прогнозировал сухую погоду в большинстве районов Пенджаба и смог местами, в частности в Лахоре, Сиалкоте, Гуджранвале, Фейсалабаде, Мултане и Бахавалпуре. Жителям советуют избегать длительной или интенсивной физической активности на открытом воздухе при высоком уровне загрязнения. Особенно осторожными рекомендуют быть пожилым людям, детям и людям с респираторными или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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