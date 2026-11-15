На платформе перепродажи StubHub один продавец разместил более 2 тысяч билетов на четыре концерта группы U2 на стадионе Tottenham Hotspur Stadium в Лондоне, Великобритания. Выступления запланированы на июнь 2027 года в рамках мирового тура The Greatest Show On Earth.

Часть билетов предлагали по цене, более чем в четыре раза превышающей номинальную стоимость. Если все билеты продадут по заявленным ценам, выручка может превысить 1 млн фунтов стерлингов.

Об этом сообщает NME, ссылаясь на расследование The Guardian. Все четыре лондонских концерта ирландской группы были распроданы вскоре после начала продаж на прошлой неделе.

Объявления одного продавца

Продавца идентифицировали как Владислава Скрипку, который заявил, что базируется в Харлоу, графство Эссекс. Только на один концерт он выставил более 1 800 билетов, несмотря на ограничения по количеству билетов, которые может приобрести один покупатель.

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Представитель отраслевой кампании FanFair Alliance Адам Вебб предположил, что такие объявления могут свидетельствовать об использовании ботов или спекулятивной продаже. В таком случае перекупщики размещают объявления о билетах, которых у них еще нет, надеясь приобрести их после оплаты покупателем. При этом подтверждений применения какой-либо из этих практик в отношении упомянутых билетов нет.

Позиция платформ и властей

StubHub International заявила, что не допускает спекулятивную продажу и требует от продавцов подтверждать владение билетами или право на их продажу. Компания также выступила против использования ботов и заявила о необходимости усилить контроль на первичном этапе продаж.

В Ticketmaster отвергли предположения о том, что за проблему отвечают первичные продавцы билетов. Компания заявила, что ежемесячно блокирует 20 млрд ботов, а стимул к их использованию создают вторичные площадки перепродажи.

Использование автоматизированного программного обеспечения для обхода ограничений на покупку билетов запрещено в Великобритании с 2018 года. В ноябре 2025 года министр культуры Лиза Нанди подтвердила намерение запретить перепродажу билетов дороже номинальной стоимости, однако соответствующий закон до сих пор не принят. В мае 2026 года правительство включило в королевскую речь лишь проект Ticket Tout Ban Bill.

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