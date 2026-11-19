В провинции Джамби на индонезийском острове Суматра интенсификация сельского хозяйства — переход от низинных лесов к каучуковым и маслично-пальмовым плантациям — резко сокращает биоразнообразие. Как сообщает Nature, региональное мультиразнообразие в монокультурах было примерно на 78% ниже, чем в лесах.

Исследование 24 групп организмов

Ученые обследовали 32 участка в двух ландшафтах Джамби. Они сравнили четыре типа землепользования: деградированные первичные низинные леса, традиционные каучуковые агролеса jungle rubber, мелкие каучуковые плантации и плантации масличной пальмы. Исследование охватило 24 таксономические группы — от организмов в кронах деревьев до почвенных микроорганизмов.

В лесах зафиксировали 5 861 вид, морфовид или микробную таксономическую единицу, которые не встречались в других изученных типах угодий. Это составляет 15% всех видов, зарегистрированных в работе. Среди надземных организмов доля видов, связанных исключительно с лесом, достигала 30%; наиболее выраженную зависимость от леса выявили у деревьев, растений подлеска и мезостигматидных клещей.

По сравнению с лесом, где показатель регионального мультиразнообразия составлял 0,91, в традиционных каучуковых агролесах он снизился на 20% — до 0,73. В каучуковых и маслично-пальмовых монокультурах показатель составлял 0,20.

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Агролеса сохраняют больше лесных видов

Почти 40% всех зарегистрированных видов встречались и в лесах, и как минимум в одном сельскохозяйственном типе угодий. В то же время почти половина надземных лесных видов-генералистов не была обнаружена в монокультурах: они сохранялись только в лесах и агролесах jungle rubber. Как минимум 60% надземного биоразнообразия было ограничено именно этими двумя типами среды.

Авторы отмечают, что агролеса не способны заменить нетронутые леса, однако могут поддерживать значительно больше лесозависимых видов, чем монокультуры. Наибольшие потери от интенсификации зафиксировали среди надземных групп организмов.

Изменения состава сообществ

Исследователи не выявили одинаковой для всех групп тенденции к биотической гомогенизации, при которой сообщества на разных участках становятся все более похожими. Часть таксонов, в частности растения подлеска, грибы и бактерии, на сельскохозяйственных угодьях демонстрировала гомогенизацию. Для других групп наблюдали дифференциацию сообществ.

Вариации между сообществами в наибольшей степени объяснялись характеристиками среды — прежде всего растительным покровом и доступностью подстилки. Географическое расстояние между участками для большинства групп имело значительно более слабое влияние. В монокультурах также прослеживался переход от замещения видов между участками к обедненным сообществам, являющимся подмножествами более богатых.

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