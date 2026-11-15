В уезде Илань на Тайване суд взял под стражу 22-летнего мужчину по фамилии Лин, которого подозревают в подаче сфабрикованного сообщения о подкупе избирателей. По версии прокуратуры, он мог инсценировать предполагаемое нарушение, чтобы претендовать на вознаграждение за сообщение об избирательном подкупе.

Заявление об упаковке пива

Как сообщает Taipei Times, Лин позвонил на горячую линию по нарушениям на выборах и заявил, что рано утром нашел у двери своего дома упаковку с 24 банками Taiwan Beer. По его словам, на коробке было написано имя кандидата от партии Гоминьдан в совет уезда Илань Хуан Цзяньюна. После этого мужчина передал пиво полиции и прокуратуре в качестве доказательства возможной попытки подкупа.

Прокуратура заявила, что следователи просмотрели записи камер на ближайших перекрестках. По их данным, Лин сам купил пиво в сетевом магазине, а затем маркером написал на упаковке имя кандидата. Полиция получила ордер на задержание Лина для допроса. Во время допроса он неоднократно отвечал, что забыл или не знает.

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Подозрения и вознаграждение

Прокуратура ходатайствовала о содержании Лина под стражей, ссылаясь на обоснованное подозрение в мошенничестве, ложном обвинении, фальсификации доказательств и подписей, а также даче ложных показаний. Следствие также указало на риск уничтожения доказательств.

Хуан, который баллотируется в Чжуанвэе, поблагодарил правоохранительные органы за расследование и заявил, что не раздавал пиво. По данным Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня, информатор по делу о подкупе на выборах в совет уезда имеет право на вознаграждение в размере 2 млн новых тайваньских долларов. Четверть суммы, или 500 тыс. новых тайваньских долларов, выплачивается после предъявления обвинения; еще четверть — после решения суда первой инстанции, а остаток — после вступления приговора в законную силу. Прокуратура Иланя также проверяет более 10 сообщений о возможном подкупе избирателей, полученных через горячую линию.

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