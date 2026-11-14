Окружная прокуратура Гаосюна на Тайване предъявила обвинения 26 людям, включая владелицу криптовалютного дилера Golden Bull Baihui и её сына, в предполагаемом отмывании NT$686 млн (US$20,9 млн) для мошеннических сетей. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на прокуратуру Гаосюна.

Внебиржевая торговля криптоактивами

По данным прокуроров, Golden Bull Baihui с 2021 года предлагал услуги по отмыванию средств мошенническим группировкам и так называемым денежным мулам. Дилер называл себя крупнейшей внебиржевой площадкой для торговли криптоактивами на юге Тайваня и проводил операции без использования централизованных криптовалютных бирж.

Следствие утверждает, что дилер использовал офшорные биржи, чтобы усложнить отслеживание движения средств, а также предоставлял инструкции по ответам на вопросы для избежания разоблачения. По версии прокуратуры, криптоактивы предлагали на 6–10% дороже рыночной цены, а прибыль распределяли между участниками группы. Также дилер якобы обещал мошенническим сетям переводить криптоактивы на указанные ими кошельки.

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Обвинения по делу

Во внутренних чатах Line, как заявили в прокуратуре, были сообщения с насмешками над потерпевшими и утверждениями, что они заслуживают того, чтобы их обманули. По мнению следователей, это может свидетельствовать о том, что сотрудники бизнеса знали об обмане клиентов.

Прокуроры считают, что группировка могла обмануть 395 человек по всему Тайваню и отмыть более NT$686 млн. Сумму предположительно незаконных доходов, подлежащих конфискации, они оценили в NT$232 млн.

Среди обвиняемых — 60-летняя женщина по фамилии Ван и её 31-летний сын, которые, по утверждению прокуратуры, управляли бизнесом. Им вменяют нарушение законов о предотвращении организованной преступности, противодействии отмыванию средств и коммерческой бухгалтерии, а также положений Уголовного кодекса. Прокуратура попросила суд назначить более строгие наказания предполагаемым организаторам схемы.

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