На Тайване 26 человек обвиняют в отмывании NT$686 млн — Taipei Times
Окружная прокуратура Гаосюна на Тайване предъявила обвинения 26 людям, включая владелицу криптовалютного дилера Golden Bull Baihui и её сына, в предполагаемом отмывании NT$686 млн (US$20,9 млн) для мошеннических сетей. Об этом сообщает Taipei Times со ссылкой на прокуратуру Гаосюна.
Внебиржевая торговля криптоактивами
По данным прокуроров, Golden Bull Baihui с 2021 года предлагал услуги по отмыванию средств мошенническим группировкам и так называемым денежным мулам. Дилер называл себя крупнейшей внебиржевой площадкой для торговли криптоактивами на юге Тайваня и проводил операции без использования централизованных криптовалютных бирж.
Следствие утверждает, что дилер использовал офшорные биржи, чтобы усложнить отслеживание движения средств, а также предоставлял инструкции по ответам на вопросы для избежания разоблачения. По версии прокуратуры, криптоактивы предлагали на 6–10% дороже рыночной цены, а прибыль распределяли между участниками группы. Также дилер якобы обещал мошенническим сетям переводить криптоактивы на указанные ими кошельки.
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Обвинения по делу
Во внутренних чатах Line, как заявили в прокуратуре, были сообщения с насмешками над потерпевшими и утверждениями, что они заслуживают того, чтобы их обманули. По мнению следователей, это может свидетельствовать о том, что сотрудники бизнеса знали об обмане клиентов.
Прокуроры считают, что группировка могла обмануть 395 человек по всему Тайваню и отмыть более NT$686 млн. Сумму предположительно незаконных доходов, подлежащих конфискации, они оценили в NT$232 млн.
Среди обвиняемых — 60-летняя женщина по фамилии Ван и её 31-летний сын, которые, по утверждению прокуратуры, управляли бизнесом. Им вменяют нарушение законов о предотвращении организованной преступности, противодействии отмыванию средств и коммерческой бухгалтерии, а также положений Уголовного кодекса. Прокуратура попросила суд назначить более строгие наказания предполагаемым организаторам схемы.