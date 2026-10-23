На Тайване 23 октября в большинстве муниципалитетов отменили работу и учебу из-за приближения тайфуна Чемпи, который, согласно прогнозу, должен был пройти вблизи северо-восточного побережья острова. По состоянию на 21:00 ограничения объявили все муниципалитеты, кроме уезда Цзиньмэнь. В уезде Тайдун школы и учреждения закрыли только на островах Люйдао и Ланьюй. Об этом сообщает Taipei Times.

Прогноз тайфуна

Центральное метеорологическое управление Тайваня расширило наземное предупреждение о тайфуне на 19 регионов главного острова. Чемпи ослаб до умеренного тайфуна, однако его выход на сушу полностью не исключался.

По состоянию на 17:00 22 октября центр циклона находился примерно в 450 км к востоку от мыса Элуаньби — самой южной точки Тайваня. Скорость движения составляла 18 км/ч, максимальная постоянная скорость ветра — 173 км/ч, а порывы достигали 198 км/ч. Радиус тайфуна оценивали в 320 км.

По прогнозу синоптиков, тайфун мог замедлиться и двигаться нестабильно из-за взаимодействия с рельефом Тайваня. Ожидалось, что его центр пройдет на расстоянии до 80 км от побережья, приблизившись ближе всего в ночь на 24 октября или ранним утром. Штормовая зона должна была покинуть главный остров к вечеру 24 октября.

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Ливни, волны и эвакуация

Внешние полосы тайфуна должны были охватить весь Тайвань. На побережье прогнозировали усиление ветра и волны высотой более 10 м до второй половины дня 24 октября. В горных районах севера и северо-востока страны могло выпасть от 600 до 900 мм осадков.

Власти предупредили о сильных и чрезвычайно сильных локальных ливнях на севере, в частности в горных районах, а также о возможных сильных дождях в горах Тайчжуна и уезда Хуалянь. Премьер-министр Чжо Жунтай призвал людей не посещать русла ручьев, пляжи и горные районы даже после ухода тайфуна.

Национальное пожарное агентство обратилось к властям уезда Хуалянь с просьбой эвакуировать жителей ниже по течению реки Ваньли. По словам Чжо, по состоянию на утро 22 октября оползневая запруда на реке удерживала около 5 млн тонн воды и представляла потенциальную угрозу. Также 22 октября возле острова Сяолюцю в уезде Пиндун погиб фридайвер в возрасте около 20 лет, которого, по данным береговой охраны, вероятно унесло в море сильным обратным течением.

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