На Тайване мужчине по фамилии Чиу предъявили обвинения после того, как его задержали при возвращении из Китая на Цзиньмэнь с сурком и восемью черепахами, прикрепленными к внутренней стороне бедер. Как сообщает Taipei Times, обвинения ему предъявили 15 сентября.

Животных обнаружили во время досмотра

Сотрудники Береговой охраны Тайваня остановили Чиу 14 июля, когда он прибыл на пароме из китайского Цюаньчжоу. По данным ведомства, мужчину проверили после получения информации о недавних попытках пассажиров перевозить запрещенные предметы.

Во время досмотра правоохранители обнаружили восемь черногрудых листовых черепах. Каждое животное завернули в эластичный чулок и прикрепили к внутренней стороне бедра мужчины. В береговой охране заявили, что черепахи страдали от жары и тесноты.

На другом бедре Чиу нашли сурка в сетчатой сумке. По информации береговой охраны, животному дали успокоительные препараты, чтобы оно спало.

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Производство и стоимость животных

Мужчину задержали по подозрению в нарушении Закона об охране дикой природы и Закона о предотвращении и контроле инфекционных болезней животных, после чего передали прокурорам.

Следователи установили, что черепах приобрели в Китае примерно за 200 новых тайваньских долларов за каждую. По оценке береговой охраны, в случае незаконного ввоза на Тайвань их могли продать на черном рынке за 9–30 тысяч новых тайваньских долларов за одно животное.

Ведомство также отметило, что черепах могли выдать за редких рюкюских черногрудых листовых черепах. В таком случае их цена могла достигнуть 75 тысяч новых тайваньских долларов за одну особь.

Сурок может быть агрессивным и может быть одним из основных носителей легочной чумы, поэтому без надлежащего карантина животное могло представлять риск вспышки болезни, заявили в береговой охране. Всех животных передали в Центр контроля болезней животных и растений уезда Цзиньмэнь.

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