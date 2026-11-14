На Тайване прокуратура Тайчжуна предъявила директору компании Align Corp Ту Та-шэну и его жене обвинения в нарушении закона о национальной безопасности из-за предполагаемого использования чипов китайского производства в военных беспилотниках. Как сообщает Taipei Times, дело передано в окружной суд Тайчжуна, а прокуроры требуют назначить наказание в виде не менее пяти лет лишения свободы.

В прошлом месяце следователи провели обыски в связанных с компанией местах и допросили шесть человек, включая Ту Та-шэна и его жену. Тогда же суд постановил взять супругов под стражу и содержать без связи с внешним миром. Прокуратура также вменяет им подделку документов и мошенничество.

Компоненты китайского производства

Расследование началось после того, как военные обнаружили внутри дронов чипы с маркировкой «CN». Контракты на закупку беспилотников прямо запрещают использовать продукцию из Китая, Гонконга и Макао. По данным прокуратуры, аналогичная проблема была выявлена в другой партии дронов, приобретенных армией.

Следствие подозревает Align Corp в использовании печатных плат, изготовленных китайскими компаниями, в четырех контрактах на поставку военных беспилотников, а также в ложном указании страны их происхождения. Компания, основанная в 1984 году, поставляла дроны военным, полиции и пожарным службам.

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Проверки поставщиков

Национальный институт науки и технологий Чжуншань сообщил о 10 местных поставщиках дронов, которых подозревают в использовании компонентов китайского производства. Им поручили заменить такие детали альтернативами, не изготовленными в Китае.

Институт ранее требовал от поставщиков предоставлять образцы для проверки и допускать должностных лиц к контролю производственных процессов для будущих программ серийного производства. Если происхождение компонентов не удастся подтвердить, производители должны немедленно заменить их или изменить конструкцию изделия. Компании, которые не будут сотрудничать или не устранят недостатки, будут исключены из цепочки поставок института, а государственные учреждения получат соответствующие уведомления.

Министр обороны Веллингтон Ку заявил, что поручил военным пересмотреть процедуры контроля. В дальнейшем все дроны по новым контрактам будут проходить полную разборку и проверку после поставки, включая верификацию сертификатов происхождения от первоначальных производителей.

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