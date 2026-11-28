Кандидат Гоминьдана Ли Шу-чуань победил на выборах мэра Нового Тайбэя на Тайване в субботу, 28 ноября 2026 года. По данным South China Morning Post, его соперница, депутат Демократической прогрессивной партии Су Цзяо-хуэй, признала поражение.

Руководство Гоминьдана

Победа Ли продлила 21-летнее руководство Гоминьдана в Новом Тайбэе. Партия руководит этой территорией с 2005 года, когда она еще имела статус уезда Тайбэй.

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Новый Тайбэй является самым густонаселенным муниципалитетом Тайваня: там проживают более 4 миллионов человек. Издание называет выборы в городе ключевым политическим состязанием, результаты которого могут быть индикатором политического направления острова.

Поддержка двух партий

68-летнего Ли в материале называют технократом. Его поддерживали Гоминьдан и TPP, а результат выборов стал проверкой единства оппозиции.

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