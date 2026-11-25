В субботу на Тайване состоятся местные выборы, на которых изберут более 11 тысяч мэров и других должностных лиц. К избирательным урнам придут избиратели, стремящиеся получить большую долю выгод от экономического подъема, связанного с искусственным интеллектом, сообщает The Japan Times.

Испытание для президента

Результаты голосования могут изменить политический ландшафт Тайваня в преддверии президентских выборов 2028 года. Они могут определить, выйдет ли президент Лай Циндэ укрепившимся в середине своего первого четырехлетнего срока.

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Конкуренция партий

Демократическая прогрессивная партия Лая, поддерживающая самоопределение острова, соперничает с Гоминьданом, который издание характеризует как дружественный Китаю, и его меньшим союзником — Тайваньской народной партией.

Президентские и парламентские мандаты на этот раз не разыгрываются. Местная кампания сосредоточена на транспорте, безопасности продуктов питания, уходе за пожилыми людьми и детьми, а также стоимости жизни. В то же время итоги выборов могут иметь более широкие политические последствия.

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