На Тайване мэр Тайбэя Чан Ваньань столкнулся с неожиданно конкурентной кампанией по переизбранию: опросы демонстрируют существенное сокращение его преимущества над Пумой Шенем, кандидатом правящей Демократической прогрессивной партии. По данным South China Morning Post, опрос цифрового медиа ETtoday, проведенный на прошлой неделе, отдал Чану 48,6% поддержки, а Шеню — 41,1%.

Выборы мэра Тайбэя состоятся 28 ноября в рамках тайваньских промежуточных выборов «девять в одном», во время которых одновременно будут избираться должностные лица девяти уровней местной власти. В конце мая опрос TVBS показывал преимущество Чана среди избирателей-центристов — 57% против 14%. В начале октября этот разрыв сократился до 40% против 36%.

Мобилизация сторонников Шеня

Профессор политологии тайбэйского Университета Сучжоу Чжан Юаньсян связал изменение динамики с рядом городских споров с мая, в частности относительно подтоплений, безопасности школьных обедов, ухода за детьми и других городских услуг. По его оценке, эти эпизоды по отдельности не стали крупными скандалами, однако в совокупности ослабили репутацию мэра как стабильного управленца.

Сторонники Шеня также организуют массовые сопровождения кандидата на ночных рынках и скутерные колонны, которые его команда активно распространяет в социальных сетях. Чжан отметил, что этот формат, первоначально созданный как предвыборный инструмент, привлек более широкое внимание, прежде всего молодых и центристских избирателей.

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44-летний Шень, известный как специалист по безопасности Тайваня, основатель организации гражданской обороны Black Bear Academy и депутат, изменил стиль кампании. Теперь он делает акцент на муниципальных вопросах и вопросах благосостояния, пытаясь предстать более доступным кандидатом. Представители Гоминьдана ставят под сомнение, является ли такое изменение его позиционирования естественной эволюцией политика.

Значение выборов для отношений с Пекином

Аналитики считают, что результат в Тайбэе будет иметь значение и для надежд Гоминьдана вернуться к власти в 2028 году. Тайбэй и соседний Новый Тайбэй вместе составляют более четверти населения Тайваня, поэтому их мэрские гонки важны для оппозиционной партии.

Победа Шеня может также осложнить контакты через Тайваньский пролив. В 2024 году Пекин включил его в список так называемых «убежденных сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня», и ввел санкции, запрещающие ему и его семье въезд в материковый Китай, Гонконг и Макао. Директор Тайваньского международного общества стратегических исследований Ван Кун-и заявил, что в случае победы Шеня возникнет вопрос о будущем форума Тайбэй—Шанхай — одного из немногих каналов местного диалога между сторонами пролива.

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