На Тайване поставки зенитных ракет Tien Kung IV, также известных как Sky Bow IV, при нынешнем уровне финансирования могут начаться не ранее 2028 года. До того времени основой противовоздушной обороны Тайваня останутся тайваньские Tien Kung III и американские Patriot Advanced Capability-3, сообщает Taipei Times со ссылкой на неназванного представителя оборонного ведомства.

Задержка новой системы

По словам собеседника издания, на сроки влияют производственные ограничения в отношении Tien Kung IV, а также задержка запланированного американского пакета вооружений стоимостью 420 млрд новых тайваньских долларов, или 12,92 млрд долларов США. Пакет еще не объявлен. К оборудованию, поставки которого задерживаются, относятся ракеты Patriot PAC-3 увеличенной дальности и Национальная передовая зенитная ракетная система NASAMS.

Министерство национальной обороны Тайваня после годичного бюджетного спора с законодателями решило финансировать закупку Tien Kung IV через ежегодный бюджет, а не специальные бюджетные программы. В ведомстве считают ракету ключевым высотным перехватчиком для T-Dome — планируемой сетевой системы противовоздушной обороны Тайваня.

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Ставка на имеющиеся ракеты

Ракеты Tien Kung III и PAC-3, по оценке чиновника, останутся основой противовоздушной обороны в течение следующих трех-пяти лет. Национальный институт науки и технологий Чжуншань провел успешные испытания ускоренного производства Tien Kung III и способен выпускать 96 таких ракет в год, сказал собеседник.

На Тайване предусмотрено 13 позиций Tien Kung III, включая завершенные и запланированные. Они могут принимать Tien Kung IV благодаря общим характеристикам радаров и пусковых установок двух систем. Институт также передал частному сектору технологии для производства более половины компонентов новой ракеты, в том числе деталей активных головок самонаведения и активных фазированных антенных решеток.

Чтобы преодолеть разрыв в возможностях, правительство предлагает дополнительно выделить 13 млрд новых тайваньских долларов на материалы и сборочные линии. Разработанная институтом система управления боем зенитных подразделений может интегрировать Tien Kung III, Tien Kung IV и PAC-3.

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