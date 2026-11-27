На Тайване в субботу одновременно с местными выборами состоится референдум об отмене политики «безъядерной родины» и использовании атомной энергетики для оживления экономики. Голосование инициировала главная оппозиционная партия Гоминьдан, сообщает South China Morning Post.

Это будет четвертый референдум по ядерной тематике за последние восемь лет. В нем могут участвовать избиратели в возрасте от 18 лет, тогда как на местных выборах голосуют с 20 лет. Из 20 млн избирателей, имеющих право голоса на референдуме, почти 403 тыс. — 18- и 19-летние. Для одобрения предложения количество голосов «за» должно превышать количество голосов «против» и достичь установленного порога — немногим более 5 млн, или четверти всех избирателей.

Спрос промышленности на электроэнергию

Последний действующий реактор Тайваня на АЭС «Мааньшань» в уезде Пиндун был остановлен в мае прошлого года, выполнив давнее программное обещание правящей Демократической прогрессивной партии. В то же время стремительный рост энергоемких отраслей, в частности производства полупроводников и технологий искусственного интеллекта, усилил дискуссию о восстановлении атомной генерации.

Для производителей чипов, среди которых Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, даже кратковременные перебои с электроснабжением могут нарушить производство, повредить пластины в процессе обработки и привести к значительным убыткам. Бывший профессор ядерной инженерии Национального университета Цинхуа Ли Мин заявил, что изолированная энергосистема острова и зависимость от импортного ископаемого топлива делают поставки электроэнергии уязвимыми.

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По его словам, природный газ обеспечивает почти половину производства электроэнергии Тайваня, что создает риск дефицита топлива в случае морской блокады. Ядерное топливо, в отличие от газа, можно запасать заранее.

Условия для перезапуска реакторов

Заместитель министра экономики Тайваня Лай Цзянь-синь отверг прямую связь между ядерной энергетикой и экономическим ростом. Он отметил, что в прошлом году экономика Тайваня выросла на 8,76%, хотя остров стал безъядерным. По его словам, возвращение к атомной генерации возможно только при трех условиях: гарантировании безопасности, наличии жизнеспособного решения по захоронению радиоактивных отходов и общественном консенсусе.

Успешный референдум не будет означать автоматического возобновления работы АЭС. В то же время исполнительный директор Тайваньского международного общества стратегических исследований в Тайбэе Макс Ло считает, что его результат может дать лидеру Тайваня Уильяму Лаю политические основания изменить энергетическую политику правящей партии.

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