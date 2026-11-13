Тайваньская научно-исследовательская станция чая и напитков разработала метод, позволяющий заменять переработанными использованными чайными листьями и кофейной гущей до 15% пластикового сырья, сообщает Taipei Times.

Стабильные гранулы из отходов

Метод порошкования стабилизирует качество обработанных гранул, решая проблемы с различным диаметром гранул и содержанием влаги, заявил директор станции Су Цзунчжэнь. Технология также позволяет контролировать размер и цвет гранул, а также сохранять их аромат в соответствии с потребностями заказчиков.

По словам Су, это может предложить потребителям более естественный выбор вместо искусственных красителей и ароматизаторов. На станции ожидают, что метод поможет перерабатывать больше отходов производителей напитков.

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Ежегодно на Тайване образуется примерно 300 тыс. тонн чайных отходов и 200 тыс. тонн кофейной гущи. Руководитель отдела технологий переработки Цай Сяньцзун отметил, что именно эти виды отходов первыми применили в методе, поскольку они являются наиболее распространенными побочными продуктами производства напитков в стране. По его мнению, технологию также можно применить к другим сельскохозяйственным остаткам.

Нити для 3D-печати и тапочки

Компания Pancolour Ink Co использовала технологию для изготовления биоразлагаемых нитей для 3D-печати. Ее генеральный менеджер Шэнь Вэньчан сообщил, что гранулы из чайных отходов во время производства заменяют запах пластика ароматом чая или кофе.

Компания Tay Song Enterprise Co применила переработанные гранулы в производстве тапочек с чайным ароматом. Менеджер по разработке Джонас Ли назвал ключевым преимуществом метода способность сохранять ароматические соединения чая. Станция предлагает трехлетнюю неисключительную лицензию на метод за 100 тыс. новых тайваньских долларов без учета налогов.

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