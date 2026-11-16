Полиция уезда Чжанхуа на Тайване начала расследование вероятного выстрела по автомобилю заместительницы исполнительного директора Центра совместных услуг Исполнительного юаня в Центральном Тайване У Иннин. В поврежденном правом заднем фонаре машины обнаружили стальной шарик, сообщает Taipei Times.

Шарик нашли во время мытья автомобиля

По словам У Иннин, ее водитель заметил трещину в правом заднем фонаре, когда мыл автомобиль. Внутри поврежденной детали он нашел стальной шарик. Предположив, что по автомобилю могли стрелять сзади, водитель обратился в полицейский участок Сиху и передал найденный предмет правоохранителям.

Полиция получила сообщение примерно в 23:00 7 ноября и создала следственную группу, в которую вошли специалисты по просмотру записей камер наблюдения. По предварительным выводам правоохранителей, инцидент произошел около полуночи 6 ноября на Национальной автомагистрали №1. Эксперты собрали доказательства и анализируют угол возможного выстрела.

Полиция проверяет несколько версий

Правоохранители отметили, что случай мог быть связан с дорожным конфликтом. В настоящее время устанавливаются происхождение шарика, точная причина повреждения автомобиля и мотив лица, возможно причастного к инциденту.

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У Иннин заявила, что жители района хорошо знают ее частный автомобиль, который она использует для служебных поездок. Обычно чиновница сидит на правом заднем сиденье. По ее словам, шарик мог попасть в окно непосредственно за ее головой. Она допускает, что автомобиль могли выбрать целенаправленно, но не исключает версию случайного выстрела из пневматического оружия поздним вечером. Никто не пострадал.

Предыдущие политические споры

Издание отдельно отмечает, что в июле У Иннин обвинила председателя совета уезда Чжанхуа Се Дяньлиня из партии Гоминьдан в использовании июньского банкета для агитации за его тетю Чэнь Чжэньфэй — кандидатуру партии на выборах главы волости Сиху. 17 сентября прокуратура Чжанхуа просила суд взять Се Дяньлиня и еще четырех человек под стражу, заявив, что банкет мог быть скрытым предвыборным мероприятием и нарушать закон о выборах и отзыве должностных лиц.

Се Дяньлиня и его отца, Се Синьлуна, взяли под стражу без права общения с внешним миром. Мать политика, бывшую депутатку от Гоминьдана Чжэн Жуфэнь, освободили под залог в 1 млн новых тайваньских долларов. Позднее Се Синьлун вышел под залог в 10 млн новых тайваньских долларов, а срок содержания Се Дяньлиня под стражей продлили до 17 января следующего года.

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