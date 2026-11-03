На Тайване с воскресенья вырастут топливные сборы для пассажиров международных рейсов — это будет четвертое повышение с начала года. Как сообщает Taipei Times, Управление гражданской авиации Тайваня объявило об изменении после подорожания международного авиатоплива.

Новые размеры сборов

Для ближнемагистральных международных маршрутов доплата вырастет с 37,50 до 40 долларов США. На дальнемагистральных рейсах она повысится с 97,50 до 104 долларов. Ведомство относит к ближнемагистральным направлениям страны Азии, за исключением Индии и государств Ближнего Востока. К дальнемагистральным — Индию, Ближний Восток, Европу, Америку, Африку, Океанию и Антарктиду.

Подорожание авиатоплива

Государственная нефтеперерабатывающая компания CPC Corp, Taiwan сообщила, что ее справочная цена международного авиатоплива в этом месяце выросла до 183,09 доллара США за баррель. В прошлом месяце она составляла 177,89 доллара за баррель. Компания обновляет цены на международное авиатопливо в первый рабочий день месяца.

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В июле топливный сбор на коротких маршрутах составлял 27,50 доллара, а на дальних — 71,50 доллара. В августе его повысили соответственно до 30 и 78 долларов, в сентябре — до 32,50 и 84,50 доллара, а в прошлом месяце — до 37,50 и 97,50 доллара.

Вице-президент по маркетингу Cola Tours Линь Куань-сянь заявил, что цены на туристические пакеты выросли из-за повышения стоимости нефти на фоне конфликтов на Ближнем Востоке и в Европе. По его словам, туры в Японию подорожали на 1–3 тыс. тайваньских долларов, а поездки в Европу — примерно на 1–5 тыс. тайваньских долларов в зависимости от маршрута. Он также отметил, что путешественники готовы платить больше за поездки с уникальными впечатлениями.

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