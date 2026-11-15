В уезде Мяоли на Тайване во вторник выпустили в дикую природу годовалого тайваньского черного медведя Багана, которому после травмы от петли-ловушки ампутировали лапу. Об этом сообщает Taipei Times.

Спасение и лечение

Молодого самца в начале года нашли в петле-ловушке возле лесной тропы Сихмасиан в волости Тайань. Жители деревни сообщили о случае местным властям 4 февраля. Спасательную операцию проводили сотрудники Синьчжуского отделения Агентства лесного и природоохранного хозяйства вместе с местными жителями, администрацией национального парка Шейпа и Тайваньским институтом исследований биоразнообразия.

На момент спасения медведь весил около 30 кг. После нескольких месяцев лечения его вес вырос до 50 кг. Старейшины местной атаяльской деревни Банукс дали животному имя Баган, которое на атаяльском языке означает «лето», пожелав медведю здорового роста и обильных урожаев.

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Подготовка к возвращению

С апреля ветеринарная команда обучала Багана искать корм и лазать, чтобы он мог адаптироваться к жизни в горах. Сотрудники местных станций и жители деревни также собирали для него дикорастущие растения и плоды, в частности бархатные яблоки и желуди, формируя растительный рацион.

В июле специалисты начали наблюдать за тем, как медведь реагирует на приближение людей и избегает ли их. В прошлом месяце команда пришла к выводу, что физическое состояние Багана, его навыки выживания и поведение соответствуют требованиям для возвращения в дикую природу. Для выпуска выбрали горный участок возле тропы, но далеко от деревни Банукс.

Агентство сотрудничает с местными коренными общинами над созданием патрульной группы для охраны черных медведей и проводит мероприятия о возвращении животных в природу и предотвращении конфликтов между людьми и медведями. В деревне также открыли магазин, где продвигают и продают усовершенствованные петли-ловушки, которые, по данным отделения, должны снизить риск попадания черных медведей в ловушки.

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