На Тайване старший офицер подразделения военной полиции, охраняющего специальный район Боай в Тайбэе, где расположены ключевые государственные учреждения, был отстранен от службы на время расследования. Командование военной полиции подтвердило, что проверяет обвинения в жестоком обращении с персоналом и возможном сокрытии серьезного инцидента в сфере безопасности.

Как сообщает Taipei Times, совместная жалоба на полковника Цая Чжэнцзяня была подана в Офис президента и Министерство национальной обороны. По данным местных СМИ, в жалобе офицера обвиняют в неоднократном использовании нецензурной брани и оскорблениях в адрес личного состава во время собраний, что, по утверждению заявителей, подрывало моральный дух персонала.

Утверждения из жалобы

Авторы жалобы также заявили, что во время учений Han Kuang в октябре 2025 года и августе 2026 года полковник якобы не докладывал о случаях самовольного оставления службы. Речь также идет о ситуациях, когда военнослужащие были близки к причинению себе вреда после выговоров от Цая.

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В жалобе упоминается капрал, который в мае упал и получил перелом во время испытания на базе, а также сержант первого класса, получивший тяжелые травмы после того, как ударил по стеклу после выговора от Цая. Утверждается, что в обоих случаях пострадавших не доставили в больницу на машине скорой помощи. Заявители также предположили, что офицер стремился избежать фиксации инцидентов и докладов вышестоящему командованию.

Реакция командования

Командование военной полиции заявило, что эти утверждения указывают на возможные проблемы с управлением и лидерством. Военные не будут терпеть жестокое обращение, сокрытие рапортов или злоупотребление властью, а пострадавшим организовали медицинскую помощь и психологическое консультирование.

В командовании пообещали быстро и строго расследовать дело, одновременно обеспечив, чтобы никого не обвинили безосновательно и не освободили от ответственности. Если нарушения подтвердятся, причастным могут грозить административные, уголовные и дисциплинарные меры.

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