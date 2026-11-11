Тайваньские правоохранители изъяли активы примерно на NT$1,32 млрд, которые Высшая прокуратура считает вероятными преступными доходами. По данным Taipei Times, изъятия были проведены в рамках двух общенациональных операций против незаконных финансовых потоков. В прокуратуре заявили, что меры должны были предотвратить возможное влияние незаконных иностранных средств на выборы 28 ноября.

Две фазы операции

Первая фаза продолжалась с 17 августа по 4 сентября, вторая — с 9 октября до пятницы, предшествовавшей заявлению ведомства. Операции были направлены против сетей подпольных денежных переводов, незаконной финансовой деятельности, отмывания средств и азартных игр.

По итогам двух фаз правоохранители выявили 445 дел, связанных с незаконными финансовыми потоками. Суды также санкционировали содержание под стражей 146 подозреваемых.

Среди изъятого — наличные и средства на банковских счетах примерно на NT$1,32 млрд, более 1,86 млн криптовалютных токенов, 56 объектов недвижимости, 30 автомобилей, более 70 кг золота и более 700 кг серебра. Также было изъято около 100 предметов роскоши, включая дизайнерские сумки, дорогие часы и ювелирные изделия.

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Отдельные дела об отмывании средств и ставках

Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня отдельно сообщило, что в 103 делах выявило незаконные финансовые потоки на NT$85,84 млрд и изъяло около NT$2,25 млрд вероятных преступных доходов. В ходе второй операции бюро задействовало 13 региональных подразделений, охватило 44 дела и провело обыски в 120 местах.

Следователи допросили 198 человек: судьи постановили взять под стражу 18 из них, еще 62 были освобождены под залог. Криминальное следственное бюро, со своей стороны, заявило, что с начала года выявило 22 дела об отмывании средств и девять дел, связанных с подпольными денежными переводами.

Во время рейдов против игорных сетей полиция также зафиксировала 21 случай ставок на выборы, 92 дела о физических игорных заведениях, 93 дела о подпольных лотереях и 328 дел об онлайн-азартных играх. В этих производствах фигурировал 1 581 человек, полиция изъяла более NT$39,31 млн наличными, а общая сумма, связанная с делами об азартных играх, превысила NT$28,2 млрд.

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