Государственная компания CPC Corp, Taiwan оставила без изменений внутренние цены на бензин и дизельное топливо на этой неделе, хотя международные цены на нефть снизились. Ее конкурент Formosa Petrochemical Corp также не будет пересматривать стоимость топлива, сообщает Taipei Times.

Цены не меняются восемь недель

Это будет восьмая неделя подряд, в течение которой CPC и Formosa Petrochemical удерживают цены на топливо на одном уровне. Литр неэтилированного бензина с октановым числом 92, 95 и 98 на заправках обеих компаний будет стоить соответственно 31,2, 32,7 и 34,7 нового тайваньского доллара.

Цена премиального дизельного топлива на АЗС CPC составит 29,9 нового тайваньского доллара за литр, а на заправках Formosa — 29,7 нового тайваньского доллара.

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Падение нефтяных котировок

На прошлой неделе фьючерсы на Brent подешевели на 13,32% — до 98,32 доллара США за баррель. Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate потеряли 12,76% и завершили торги на уровне 90,83 доллара за баррель.

В рамках механизма плавающего ценообразования CPC учитывает среднюю стоимость корзины, которая на 70% состоит из нефти Dubai и на 30% — из Brent. Средняя цена этой корзины за неделю снизилась со 117,01 до 99,79 доллара США за баррель. Издание отмечает, что котировки снижались после нестабильной недели на фоне надежд на дипломатический прорыв на Ближнем Востоке после промежуточных выборов в США. Дополнительное давление на цены оказали сообщения о якобы переданном Ираном через Катар предложении США относительно ядерных технологий.

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