На Тайване гонконгцев, сотрудничающих с Китаем в транснациональных репрессиях на острове, могут лишать гражданства или разрешения на проживание. Об этом анонимно заявил чиновник, осведомленный о ситуации, после выдачи ордеров на арест двух гонконгцев, которых подозревают в найме частного детективного агентства для слежки за депутатом Демократической прогрессивной партии Пумой Шенем.

Как сообщает Taipei Times, прокуратура Тайбэя 7 октября выдала ордера на арест Кука Кок-ина и Лама Хина. По данным прокуроров, 5 сентября 2024 года они якобы наняли тайваньское частное детективное агентство для наблюдения за Шенем.

Подозрение в слежке

По версии прокуроров, с 1 октября по 8 ноября 2024 года участники операции фиксировали перемещения Шеня и членов его семьи. Видео якобы отправляли через Telegram частному детективу Чжэну Юнцзиню, который затем пересылал их Куку Кок-ину.

Следователи также заявили, что Кук и Лам несколько раз въезжали на Тайвань с сентября 2024 года. По их данным, они могли приезжать, чтобы контролировать операцию и обсуждать тактику слежки с детективами. В настоящее время оба не находятся на Тайване.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Чжэн Юнцзинь, другой частный детектив Се Ичэнь и двое сотрудников агентства обвиняются в незаконном сборе и использовании персональных данных. Анонимный чиновник назвал это дело возможной частью систематической кампании транснациональных репрессий.

Возможные законодательные изменения

По словам чиновника, судебное сотрудничество между Тайванем и Гонконгом почти прекратилось, поэтому привлечение подозреваемых к ответственности может быть затруднительным. Он также заявил, что власти Гонконга вряд ли экстрадируют этих лиц.

Министерство юстиции Тайваня рассматривает возможность внесения изменений в Закон о противодействии инфильтрации для ужесточения наказаний. Чиновник заявил, что преступления, связанные с транснациональными репрессиями, не следует рассматривать лишь как нарушения индивидуальных прав, поскольку они могут быть посягательством на национальные интересы.

Читай нас в