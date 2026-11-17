Заместитель министра иностранных дел Тайваня Чэнь Мин-чи заявил, что сроки одобрения Соединенными Штатами пакета продажи вооружений и оборудования на $14 млрд в значительной степени зависят от президента США Дональда Трампа. По его словам, результаты промежуточных выборов в США не повлияют на это решение, сообщает The Japan Times.

Ожидание одобрения

Тайвань уже несколько месяцев ожидает, что Трамп одобрит этот пакет, который источник называет рекордной продажей вооружений. Тайваньская сторона считает, что оружие и оборудование необходимы для усиления оборонных возможностей и сдерживания потенциального нападения Китая.

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Позиция Пекина

Пекин заявляет, что демократический Тайвань является частью его территории. Китайские власти также угрожали применить силу для присоединения острова.

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