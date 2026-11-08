На Тайване задержали главу компартии Линь Те-вана — The Hindu

Суд на Тайване постановил оставить под стражей председателя Тайваньской народной коммунистической партии Линь Те-вана. Прокуратура подозревает его в выдвижении своей кандидатуры на должность главы района по указанию и при поддержке Коммунистической партии Китая. Об этом сообщает The Hindu со ссылкой на Центральное информационное агентство Тайваня.

Подозрения прокуратуры

По данным прокуратуры, предварительное расследование также показало, что Линь Те-ван поручил другому члену партии баллотироваться на должность главы другого района. Прокуроры утверждают, что он мог пытаться покупать голоса, неоднократно организовывая для избирателей поездки в материковый Китай, где им оказывали гостеприимство.

Прокуратура заявила, что получила сведения о возможном иностранном вмешательстве в выборы и вызвала на допросы 14 человек и девятерых свидетелей. После допросов прокуроры заявили о веских подозрениях в отношении Линя и другого члена партии, а также об опасениях, что они могут скрыться или уничтожить доказательства.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Решение суда и выборы

Прокуратура обратилась в местные суды с ходатайством взять обоих фигурантов под стражу и запретить им контакты с посетителями. Суд удовлетворил ходатайство в отношении Линь Те-вана. Другого члена партии освободили под залог в 50 тысяч тайваньских долларов, или около 1 525 долларов США. Остальных вызванных лиц отпустили в ходе расследования.

28 ноября на Тайване должны состояться выборы мэров и глав местных районов. По данным Taipei Times, Линь Те-ван и еще один лидер партии ранее фигурировали в деле о предполагаемом китайском проникновении и попытках влиять на выборы, однако в 2025 году их признали невиновными. Управление по делам Тайваня при правительстве Китая пока не комментировало новое расследование.

Читай нас в