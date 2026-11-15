На Тайване жуки-могильщики, подвергавшиеся воздействию высокой температуры в лабораторном эксперименте, закапывали туши для питания личинок в среднем на 4,3 см ближе к поверхности, чем насекомые в более прохладных условиях. Это установила команда Национального университета Тайваня, сообщает Taipei Times.

Эксперимент с тепловыми лампами

Ученые изучали вид Nicrophorus nepalensis. Эти жуки закапывают под землей туши небольших позвоночных животных, которые становятся пищей для их личинок. Они также демонстрируют редкую для насекомых форму родительской заботы.

Предыдущие исследования показали, что повышение температуры на 4°C может ухудшать размножение жуков, а иногда приводить к гибели всего потомства. Исследователи проверяли, будут ли насекомые при более высокой температуре копать глубже, где почва остается более прохладной.

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В лабораторных условиях солнечный свет имитировали тепловыми лампами. Исследователи предполагали, что более глубокое захоронение туши могло бы защитить потомство от более высокой температуры.

Затраты энергии

Самки, которые в условиях нагревания копали глубже, производили более крупные выводки с более тяжелыми личинками, чем те, которые закапывали туши мельче. В то же время самки, копавшие глубже, теряли больше массы тела, что может свидетельствовать о больших затратах энергии.

Исследователи не смогли окончательно объяснить более мелкие захоронения, однако предположили, что энергетические затраты на более глубокое копание могут перевешивать преимущества для размножения. Результаты, опубликованные 26 октября в журнале Biodiversity, указывают на ограничения способности животных менять поведение в ответ на изменения окружающей среды, в частности климатические.

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