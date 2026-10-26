На трассе Дамаск—Хомс взорвался автомобиль, погибли трое — Asharq Al-Awsat
В Сирии на трассе Дамаск—Хомс в районе Аль-Касталь 26 октября в автомобиле произошел взрыв, в результате которого погибли три человека. Об этом Asharq Al-Awsat сообщило со ссылкой на анонимный правительственный источник, беседовавший с AFP.
Взрыв в районе Аль-Касталь
Сирийское государственное агентство SANA заявило, что взрыв произошел внутри автомобиля на дороге между Дамаском и Хомсом в районе Аль-Касталь.
Агентство сообщило о жертвах инцидента и отметило, что сотрудники экстренных служб вывезли тела погибших. Число жертв SANA не уточнило.
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Расследование инцидента
По словам анонимного правительственного источника AFP, в результате взрыва погибли три человека. Данные о личностях погибших в сообщении не приводятся.
Сирийские власти начали расследование обстоятельств инцидента. Происхождение взрыва на момент публикации не было установлено.