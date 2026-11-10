По меньшей мере 10 человек погибли в двух массовых дорожно-транспортных происшествиях на автомагистрали «Тракия» возле города Ямбол на юго-востоке Болгарии. В столкновениях участвовали около 50 автомобилей и грузовиков, сообщает The Independent.

Два столкновения в разных направлениях

По данным Министерства внутренних дел Болгарии, причиной аварий стала ограниченная видимость из-за сильного тумана. Одно ДТП произошло на 289-м километре дороги в направлении Бургаса, другое — на 294-м километре, перед развязкой Зимница, в направлении Софии.

На места аварий прибыли полиция, пожарные и бригады скорой помощи. Многие автомобили и грузовики перевернулись, были повреждены или съехали с дороги.

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Спасательная операция

Около 27 пострадавших доставили в больницы Сливена, Ямбола и Бургаса. Главный инспектор Ямбольской областной дирекции МВД Тодор Мишинев заявил местным СМИ, что приоритетом остается спасение людей, после чего начнутся процессуальные и следственные действия.

По информации Совета министров Болгарии, в Бургас направили правительственный самолет для перевозки раненых в больницы Софии. Для воздушной транспортировки также организовали военные транспортные самолеты Spartan. Председатель Европейского парламента Роберта Метсола выразила соболезнования семьям погибших и поблагодарила спасателей и медицинских работников.

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