Генетический анализ на Большом Барьерном рифе в Австралии подтвердил, что 12 видов кораллов рода Acropora, ранее объединённых с другими видами, являются самостоятельными. Исследование также признало действительными ещё четыре вида, таксономический статус которых до этого оставался неопределённым, сообщает ScienceAlert.

Работа, которую возглавил Огастин Кросби из Университета Джеймса Кука в Австралии, была опубликована в журнале Invertebrate Systematics. Она свидетельствует о том, что разнообразие кораллов Acropora на Большом Барьерном рифе больше, чем считалось ранее.

Почему виды утратили отдельный статус

В XIX и XX веках учёные определяли виды кораллов преимущественно по форме их скелетов из арагонита. Образцы очищали от живой ткани, а затем сравнивали с типовыми экземплярами. В конце XX века часть кораллов с разными названиями объединили в один вид из-за сходства их строения — без генетических данных.

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В частности, Acropora fruticosa и Acropora bullata ранее считались синонимами Acropora humilis. Старые музейные скелеты непригодны для такого генетического анализа, поскольку не содержат ДНК.

Образцы из мест происхождения

Чтобы проверить таксономию, исследователи собирали живые фрагменты кораллов в местах, откуда происходили типовые образцы, и хранили ткани в этаноле при сверхнизких температурах для последующего секвенирования. В анализ вошли материалы с Большого Барьерного рифа, а также с Фиджи, Тонги, Филиппин и Сингапура.

Учёные отмечают, что более точное определение видов важно для оценки риска исчезновения, мониторинга рифовых сообществ и распределения ресурсов на охрану природы. Виды Acropora, по данным исследователей, особенно пострадали от событий обесцвечивания кораллов в последние годы. В то же время признание отдельных видов означает, что их ареалы могут быть более узкими, а уязвимость — более высокой.

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