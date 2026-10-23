В Израиле, в Гуш-Эционе на Западном берегу Иордана, на свадьбе были зафиксированы члены ультраправой экстремистской группы Hilltop Youth, которые размахивали оружием и танцевали под антисионистскую песню. Об этом со ссылкой на KAN News сообщает Jerusalem Post.

Песня, связанная с Neturei Karta

По данным KAN News, участники празднования танцевали под композицию «Мы не верим во власть неверных», которую связывают с Neturei Karta — антисионистской ультраортодоксальной еврейской группой. На записи видно, как несколько человек поднимали оружие в воздух, в то время как певец подбадривал толпу. В конце исполнения он сказал: «Мы выбьем зубы сионистам».

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Баннер с упоминанием Ариэля Дахари

Во время свадьбы присутствующие, как сообщает издание, также размахивали баннером с упоминанием Ариэля Дахари — жителя форпоста на Западном берегу Иордана. Как отмечает Jerusalem Post, в прошлом году Дахари предъявили обвинение в нападении на палестинскую женщину, собиравшую оливки недалеко от Рамаллы.

KAN News также сообщил, что позже в ту же ночь еврейские участники беспорядков, по его данным, подожгли автомобиль в палестинской деревне Бейт-Уммар недалеко от Гуш-Эциона. Как сообщается, они оставили на месте надпись с упоминанием Дахари и поздравлением молодоженам.

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