В завершающий день технологической конференции Web Summit в Лиссабоне, Португалия, 12 ноября участники панели обсудили риски пузыря в сфере искусственного интеллекта, государственный долг США и возможность нового финансового кризиса. Как сообщает Euronews, участники дискуссии, которую модерировало издание, предупредили, что рынки государственного долга могут стать источником следующего финансового кризиса.

Расходы на обслуживание долга

В панели приняли участие основатель и главный редактор издания The Kobeissi Letter Адам Кобейсси и профессор Техасского университета в Остине, экономист Джеймс Гэлбрейт. Кобейсси отметил, что примерно каждый пятый доллар, который тратит правительство США, направляется на выплату процентов по долгу, а не на погашение его основной суммы.

Согласно данным Министерства финансов США, на которые ссылается Euronews, чистые процентные выплаты в финансовом году, завершившемся в сентябре, достигли $1,1 трлн, или 19% доходов федерального правительства. Кобейсси считает, что соотношение государственного долга США к ВВП находится на уровнях времен Второй мировой войны, а долговой рынок сигнализирует о длительном сохранении высоких процентных ставок.

В то же время он заявил, что не ожидает немедленного повторения финансового кризиса 2008 года, хотя назвал тревожными тенденции на горизонте 10–20 лет.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

ИИ и конкуренция с Китаем

Гэлбрейт предположил, что китайские технологии в конечном итоге могут потеснить Nvidia. По его мнению, это может поставить под сомнение сотни миллиардов долларов, которые Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta и другие крупные технологические компании вкладывают в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Экономист сравнил модели развития США и Китая: американская система, по его оценке, позволяет быстро привлекать частный капитал, тогда как Китай может централизованно координировать исследования, технологические разработки и их внедрение. Гэлбрейт заявил, что склоняется к мнению о преимуществе Китая в гонке в сфере ИИ в ближайшие десятилетия.

Также участники обсудили отставку Дженсена Хуанга с должности генерального директора Nvidia. Кобейсси назвал его уход негативным фактором для инвесторов в ближайшие годы, хотя в целом сохранил положительную оценку перспектив компании.

Читай нас в