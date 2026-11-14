В Палестине, на оккупированном Западном берегу, израильские поселенцы, по данным палестинских источников, напали на сборщиков оливок возле Наблуса. Отдельно израильские военные задержали фермера Бадера Мухаммеда аль-Адру во время вспашки земли на юге региона, сообщает Anadolu Agency.

Нападения возле Наблуса и Рамаллы

Палестинское агентство Wafa со ссылкой на местные источники сообщило, что нападение произошло в районе Халлат-Абу-Хуван в Бейт-Даджане, к востоку от Наблуса. По этим данным, нападавшие забрали инструменты и полотнища, использовавшиеся для сбора оливок, и заставили фермеров покинуть земельные участки.

В соседней деревне Салем, также к востоку от Наблуса, оливковые деревья загорелись после того, как израильские силы применили слезоточивый газ против фермеров, собиравших оливки. По данным корреспондента Anadolu, муниципальные пожарные Наблуса потушили огонь, повредивший несколько деревьев.

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Еще двое палестинцев получили травмы после избиения во время сбора оливок в районе Вади-аз-Зейтун к северу от Рамаллы, возле израильского военного контрольно-пропускного пункта Эйн-Синия, утверждают местные источники. Они также сообщили об изъятии ключей от автомобиля. Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что его медики оказали помощь двум пострадавшим и доставили их в больницу.

Задержание фермера возле Ятты

В отдельном случае израильские военные задержали Бадера Мухаммеда аль-Адру, когда он вспахивал свою землю в районе Дейрат к востоку от Ятты, к югу от Хеврона. Об этом заявила правозащитная организация Al-Baidar.

Организация отметила, что палестинские фермеры к востоку от Ятты подвергаются притеснениям и ограничениям, которые мешают им пользоваться своими земельными участками. Al-Baidar призвала освободить аль-Адру и прекратить действия против фермеров, работающих на своей земле.

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