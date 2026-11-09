Израильская полиция сообщила о расследовании в отношении трех задержанных на Западном берегу. Во время военных рейдов силовики изъяли шесть единиц огнестрельного оружия, боеприпасы, брюки от формы Армии обороны Израиля и четырех газелей, которые являются охраняемым видом в Израиле, сообщает Jerusalem Post.

Находки возле Тулькарма

В деревне Шуфа возле Тулькарма израильские силы, по данным полиции, действовали на основании ранее собранных разведданных. В жилом доме и соседней теплице они нашли три охотничьих ружья, значительное количество боеприпасов, брюки от военной формы и два ножа.

На месте задержали жителя Шуфы возрастом около 40 лет. Там также обнаружили четырех газелей, которых содержали на этой территории. Животных изъяли и передали Управлению природы и парков Израиля из-за их охраняемого статуса.

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Задержания в районе Наблуса

В лагере беженцев Аскар на окраине Наблуса силовики изъяли из дома винтовку M16 и пистолет. В связи с этой находкой задержали жителя Наблуса возрастом около 20 лет.

Еще одно охотничье ружье изъяли в деревне Биззария, примерно в 13 километрах к северо-западу от Наблуса. Израильские силы прибыли туда после сообщения о стрельбе и задержали жителя деревни возрастом около 20 лет, которого подозревают в хранении этого оружия.

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