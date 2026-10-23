Израильские военные застрелили двух палестинцев в Хевроне на оккупированном Западном берегу. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на израильское издание Haaretz.

Раненые во время стрельбы

По данным Haaretz, палестинцы были убиты во время перестрелки с израильскими силами после утверждений, что они открыли огонь по израильским поселенцам в Хевроне. В результате инцидента ранения получили пять человек.

Израильская служба экстренной медицинской помощи Magen David Adom заявила, что двое из раненых находятся в критическом состоянии. Anadolu Agency также сообщает, что в социальных сетях распространили видео, на котором зафиксирован момент, когда израильские военные открыли огонь по палестинцам.

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Деревни возле Хеврона

Израильская армия окружила палестинские деревни возле Хеврона, пишет Haaretz. По данным агентства, во время сезона сбора оливок, начавшегося ранее в этом месяце, усилились нападения израильских поселенцев и военных на палестинцев и их земли на оккупированном Западном берегу.

По палестинским данным, на Западном берегу, в том числе в Восточном Иерусалиме, проживают около 750 тысяч израильских поселенцев в 194 поселениях и примерно 400 форпостах. По информации Anadolu Agency, израильские поселения, построенные на оккупированных палестинских землях, считаются незаконными в соответствии с международным правом.

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