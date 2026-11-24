В Израиле на Западном берегу по состоянию на ноябрь 2026 года зафиксировали около 1200 случаев преступлений, мотивированных национализмом. Это примерно на 42% больше, чем за весь 2025 год, когда было зарегистрировано 845 инцидентов, сообщает Jerusalem Post со ссылкой на ранее не публиковавшиеся внутренние данные Армии обороны Израиля.

В 2024 году зафиксировали 675 таких случаев. Тогда в результате этих преступлений погибли шесть человек, еще 149 получили ранения. В 2025 году погибли четыре человека, а 200 были ранены. Военные должностные лица допускают, что число инцидентов в 2026 году может вырасти до конца года.

Классификация инцидентов

По данным военных, в 2024 году 56,6% случаев отнесли к категории «народный терроризм», 20% — к насильственным столкновениям, а 11,6% — к нападениям или попыткам нападений. Еще 8,5% составили преднамеренные нападения на сотрудников сил безопасности, а 3,3% — преступления в сельскохозяйственной сфере.

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Реакция силовых структур

Армия обороны Израиля рассматривает возможность создания дополнительного дивизионного штаба рядом с дивизией Иудеи и Самарии, чтобы улучшить управление силами на местах. Как отмечает издание, для этого необходимы профессиональные обсуждения и одобрение начальника Генерального штаба Эяля Замира.

Военные должностные лица высказывают претензии к полиции Израиля, службе безопасности «Шин Бет» и судебной системе. Они заявляют о мягком подходе к подозреваемым и их быстром освобождении. В силовых структурах также звучат призывы восстановить административные задержания и шире применять ограничительные предписания. По оценке военных, реагирование на такие инциденты отвлекает командные и оперативные ресурсы от противодействия палестинскому терроризму.

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