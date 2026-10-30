На оккупированном Западном берегу Палестины 36-летний палестинец получил ранения, а еще двое были задержаны во время нападений на людей, собиравших оливки. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на палестинские источники.

В Бурке к северо-западу от Наблуса мужчина получил ушибы и другие травмы после избиения израильскими поселенцами. Палестинское общество Красного Полумесяца сообщило, что его сотрудники оказали мужчине помощь после того, как он упал с высоты во время нападения.

Нападения возле Наблуса

В Бейт-Даджане к востоку от Наблуса израильские поселенцы напали на фермеров, собиравших оливки, не дали им продолжить работу и вынудили покинуть поля, сообщили местные источники. В деревне Аль-Луббан аш-Шаркия израильские силы преследовали сборщиков оливок в южной и восточной частях деревни и бросали в их сторону шумовые гранаты.

По данным местных источников, более 30 палестинцев были вынуждены покинуть сельскохозяйственные участки, расположенные в нескольких десятках метров от сельских домов. В районе Аль-Масудия к северо-западу от Наблуса поселенцы, согласно этим данным, проникли в дом, повредили дверь и имущество, а также перерезали электрические провода.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Задержания и повреждение имущества

В районе Джабы в губернаторстве Дженин поселенцы, по сообщениям, украли оборудование из автомастерской и повредили три автомобиля, разбив окна и порезав шины. Также сообщалось о краже автомагнитолы, другого оборудования и двух овец возле палестинских домов. Мэр Джабы Мухаммад аль-Баддад заявил агентству Wafa, что нападавшие прибыли на автомобиле и совершили кражи и повреждения.

В Кафр-Малике к северо-востоку от Рамаллы поселенцы, по данным местных источников, напали на сборщиков оливок и иностранного активиста солидарности, сопровождавшего фермеров. Израильские силы задержали двух палестинцев, собиравших оливки к востоку от города. В соседнем Аль-Мугайире поселенцы, как утверждают местные источники, напали на сборщиков оливок возле домов семьи Джабр и открыли огонь в сторону палестинских домов.

Палестинская комиссия по противодействию стене и поселениям 22 октября заявила, что с 1 по 21 октября задокументировала 409 нападений на фермеров, оливковые деревья, землю и сельскохозяйственное оборудование на оккупированном Западном берегу. По ее данным, израильские поселенцы совершили 317 инцидентов, еще 92 — израильские военные.

Читай нас в